Инфляция в Израиле: эксперты озвучили прогнозы

Несмотря на неожиданно высокие показатели индекса потребительских цен в июле, экономисты с оптимизмом смотрят на то, что уровень инфляции в Израиле снизится.

После нескольких месяцев, в течение которых рост индекса потребительских цен (ИПЦ) был ниже, чем ожидалось, июльское значение роста на 1,1% оказалось намного выше ожиданий и якобы меняет картину: годовая инфляция в Израиле сейчас превышает 5%, что является самым высоким показателем. показатель с 2008 года.

Инфляция в Израиле по-прежнему значительно ниже, чем в других развитых странах — 8% в США и 9% в среднем в Западной Европе, тем не менее, июльские цифры стали неприятным сюрпризом.

Почти все категории выросли в июле, особенно расходы на жилье и международные рейсы, а расходы на отдых внутри страны и за границей выросли на 7,4% в июле. Эти цены упадут в сентябре после летних каникул, а стоимость перелетов выросла как из-за спроса, так и из-за подорожания авиакеросина. Тарифы уже упали в августе, потому что Центральное статистическое бюро измеряет цены в шекелях, а израильская валюта укрепляется. Только цены на топливо внесли 0,17% в июльский индекс потребительских цен, а недавнее падение цен на энергоносители будет отражено в августовском индексе потребительских цен.

Еще одним неожиданным неприятным фактором в июле стал рост цен на продукты питания на 0,5% после влияния роста цен на продовольственные товары в первой половине 2022 года из-за российско-украинской войны.

Но, несмотря на более высокий, чем ожидалось, июльский индекс потребительских цен, есть четыре причины для оптимизма в отношении того, что инфляция замедлится в ближайшие месяцы.

1. Падение цен на нефть отразится на августовском ИПЦ.

Резкое падение цен на нефть еще не нашло существенного отражения в июльском ИПЦ, но будет отражено в августовском ИПЦ. Правительство Израиля может продлить период, в течение которого акцизный налог будет снижен, так что падение энергетической составляющей ИПЦ будет усиливаться в сочетании с резким падением цен на нефть на мировых рынках. Если в июле цена барреля нефти поднималась выше 110 долларов, то сегодня она опустилась до 88 долларов, и это почти как если бы никакого российского вторжения в Украину не было.

2. Повышение курса шекеля сдержит инфляцию.

С момента предыдущего объявления процентной ставки Банком Израиля 4 июля шекель укрепился на 8% по отношению к корзине основных мировых валют. Повышение курса шекеля оказывает сдерживающее влияние на импортируемую инфляцию. Таким образом, укрепление израильской валюты, приостановившееся во втором квартале в связи с остановкой импортируемой инфляции после резкого ослабления в первой половине года, вновь даст о себе знать. Хотя в июле шекель быстро укрепился, реальный экономический эффект от этого можно будет увидеть только в будущем, но в любом случае быстрое укрепление израильской валюты является основным поводом для оптимизма.

3. Положительное влияние окажет быстрое падение цен на сырьевые товары.

Израильская экономика не подвергается непосредственному воздействию последствий войны в Украине, но на нее влияет скачок цен на сельхозпродукцию, последовавший за российским вторжением в Украину.. Скачок цен привел к росту цен на сырьевые товары на 7%, в том числе из-за проблем с глобальной цепочкой поставок и скачка цен на доставку. Но в последнее время рост цен на сырьевые товары резко замедлился и в настоящее время снизился на 25% по сравнению с пиковым значением.

4. Глобальный спад повлияет на цены в Израиле.

Прогнозы серьезного замедления глобального роста могут привести к аналогичной тенденции во внутренней экономике, хотя тем временем Израиль продемонстрировал неожиданно высокий рост на уровне 6,8% во втором квартале 2022 года. В любом случае глобальная экономическая среда поддерживает более умеренный рост цен. , в основном из-за значительного падения цен на нефть и транспортировку.

Ранее Курсор писал, что инфляция достигла максимального значения и перевалила за 5%. Согласно отчету бюро статистики, инфляция достигла рекордных 5,2%, показав самый высокий уровень с 2008 года. Но дальше экономика начнет укрепляться, и потребители почувствуют изменения еще до 15 сентября.

Курсор сообщал, что экономика Израиля выросла на 6,8% во втором квартале, вопреки прогнозам.

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