Израиль уже передает Украине оружие и технику, но это не афишируется — журналист

По словам Цви Зильбера, с израильских складов долгосрочного хранения исчезают старые советские вооружения, «и обнаруживаются они в Украине».

Израиль уже помогает Украине оружием и техникой, но эта помощь пока официально не афишируется.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ рассказал израильский журналист Цви Зильбер.

“Вот видеоролик прошел по каналам, что украинская армия применяет израильские мины. Израиль никак это не комментирует, но это явно, как говорят специалисты, мины израильского производства, которые перед падением в воздухе разлетается на множество разных маленьких мин. И она очень хорошо поражает пехоту. Откуда это оружие взялось в Украине, мы можем только предполагать”, — отметил Зильбер.

Также, по его словам, есть информация, что с израильских складов долгосрочного хранения исчезают старые советские вооружения, в том числе и большие запасы снарядов, которые там хранились еще с 70-х годов.

“Это трофейное оружие, которое было захвачено у Египта и Сирии, и оно стоит на площадках в пустыне Негев. Там очень сухой климат, там ничего не ржавеет, оно все в рабочем состоянии, и эти все запасы куда-то исчезают таинственным образом из Израиля и обнаруживаются они в Украине. Мы знаем, что прошлое правительство Израиля разрешило американцам перекидывать в Украину свои снаряды 155 мм. Поэтому я думаю, что мы не все знаем. Я думаю, что какие-то штучки, как говорил Биньямин Нетаниягу, уже передаются Украине. Я уже не говорю про технологии и про информацию со спутников, антидроновые технологии и т.д.”, — сказал журналист.

Как сообщал Курсор, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский провел встречу с советником президента Украинского государства Владимира Зеленского Михаилом Подоляком. Об этом дипломат сообщил в своем Telegram.

«Очень информативная встреча с советником Президента Зеленского, Михаилом Подоляком. Израиль и Украина имеют немало общих интересов и должны активно сотрудничать», — написал Бродский.

Ранее Курсор информировал о том, что израильская компания IsrAID организовала помощь пострадавшим в Днепре.

Также мы писали о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину «военные вещи», но он хочет быть осторожным, чтобы не спровоцировать рф*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!