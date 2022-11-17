Институт национального страхования выплатит компенсацию 17 тысячам семей

В Беэр-Шеве суд по трудовым конфликтам обязал Институт национального страхования («Битуах леуми») выплатить компенсацию 17 тысячам семям, имеющим детей-инвалидов.

Об этом сообщает издание «Детали».

В учреждении проигнорировали закон, согласно которому семьи с более чем двумя детьми-инвалидами должны получать компенсацию в виде специального пособия. 2017 году комиссия кнессета по труду и соцобеспечению после долгих отсрочек одобрила закон, который увеличивал пособия инвалидам.

В рамках договоренности согласовали, что, начиная с января 2020 года, детям с высоким процентом инвалидности будут выплачивать компенсации в размере сотен шекелей в соответствии с процентом инвалидности.

Например, ребенку-инвалиду, имеющему 188% инвалидность, положена ежемесячная надбавка в размере 490 шекелей. Это предусматривает закон, но на практике, из-за того, что госбюджет на 2020-2021 годы не был утвержден, надбавку не выплачивали.

Суд по трудовым конфликтам постановил, что подтвержден факт нарушения закона «Битуах деуми». Теперь он обязан должен выплатить семьям компенсацию в течение 30-дневного срока.

«Пособия были переведены, и Институт национального страхования позаботился о том, чтобы это пособие не считалось доходом, что дает возможность инвалидам, нуждающимся в дополнительных пособиях, получить их», ‒ заявили в Институте национального страхования.

Там добавили, что вместе с инвалидами борются за выполнение закона о повышении пособий по инвалидности.

Ранее «Курсор» сообщал, что служба доставки «Вольт» выплатит израильтянам 10 млн шекелей компенсации.