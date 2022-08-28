Инцидент на шоссе 85: появилось видео, на котором водитель угрожает семье мачете

На кадрах видно, как агрессивный мужчина вытаскивает меч и кричит другому водителю, чтобы тот открыл дверь его машины.

Сегодня на севере Израиля было снято видео, как водитель вышел из своей машины и угрожал другому водителю мачете, сообщает общественная телерадиокомпания «Кан».

В выпуске новостей показали кадры, снятые водителем, которому угрожали.

На них видно, как мужчина вытаскивает меч и кричит другому водителю, чтобы тот открыл дверь его машины.

אימה בכביש 85: אחרי עקיפות הדדיות — נהג חמוש במצ'טה יצא מרכבו וניסה לפגוע במשפחה. הנהג שהותקף: "מרוב בהלה חשבתי לדרוס אותו". התוקף נעצר@moyshis #חדשותהערב pic.twitter.com/OIujfvvskq — כאן חדשות (@kann_news) August 28, 2022

Водитель, которому угрожали и который был со своей женой и сыном, сказал каналу Kan, что опасался за безопасность своей семьи и собирался применить силу в адрес нападавшего, «но я действовал сдержанно».

В полиции сообщили, что заявление подано и принимаются меры по розыску подозреваемого.

Ранее наш сайт информировал, что в сети опубликовано леденящее кровь видео с наездом на ребенка в Ашдоде. Мальчик выехал на дорогу, был сбит проезжающей машиной и чудом выжил.

Еще мы писали, что 24 августа, на въезде в мошав Битва в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний ребенок.