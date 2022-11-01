Инцидент с тфилином на избирательном участке: как отреагировали в МЕРЕЦ

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инцидент с тфилином на избирательном участке: как отреагировали в мерец 1 ноября, 2022
Фото: Ницан Горовиц/Flash90

В МЕРЕЦ считают, что мужчина, задержанный за осквернение тфилина, вероятно, «самозванец».

Депутат «МЕРЕЦ» Михал Розин заявила, что мужчина в футболке с символикой ее партии, арестованный за то, что осквернил тфилин своим половым органом, скорее всего, выдавал себя за другое лицо.

«Без сомнения, я полностью осуждаю это прискорбное поведение, — написала депутат Кнессета Михал Розин. — Мы расследуем инцидент».

«Тем временем никто из наших полевых активистов «МЕРЕЦ» не узнает этого человека. Это вызывает подозрения, что он может быть самозванцем», — сказала она.

«По окончании расследования мы подадим на него жалобу», — добавила политик.

Ранее полиция заявила, что арестовала жителя Нетании по подозрению в «нанесении ущерба религиозным чувствам путем ненадлежащего использования тфилина».

На видео видно, как 61-летний мужчина в футболке «МЕРЕЦ» берет традиционные молитвенные филактерии и растирает ими промежность поверх одежды, несмотря на протесты волонтеров, работавших на месте.

Ранее Курсор писал, что глава избиркома сообщила о первых нарушениях.

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