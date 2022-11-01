Инцидент с тфилином на избирательном участке: как отреагировали в МЕРЕЦ

В МЕРЕЦ считают, что мужчина, задержанный за осквернение тфилина, вероятно, «самозванец».

Депутат «МЕРЕЦ» Михал Розин заявила, что мужчина в футболке с символикой ее партии, арестованный за то, что осквернил тфилин своим половым органом, скорее всего, выдавал себя за другое лицо.

תושב נתניה בן 61 עוכב לחקירה בחשד שהצמיד תפילין לאיבר מינו סמוך לקלפי בעיר https://t.co/7BTnKdpUpw — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) November 1, 2022

«Без сомнения, я полностью осуждаю это прискорбное поведение, — написала депутат Кнессета Михал Розин. — Мы расследуем инцидент».

«Тем временем никто из наших полевых активистов «МЕРЕЦ» не узнает этого человека. Это вызывает подозрения, что он может быть самозванцем», — сказала она.

«По окончании расследования мы подадим на него жалобу», — добавила политик.

Ранее полиция заявила, что арестовала жителя Нетании по подозрению в «нанесении ущерба религиозным чувствам путем ненадлежащего использования тфилина».

На видео видно, как 61-летний мужчина в футболке «МЕРЕЦ» берет традиционные молитвенные филактерии и растирает ими промежность поверх одежды, несмотря на протесты волонтеров, работавших на месте.

אין בושה

נתניה: פעיל של מפלגת מרצ הצמיד תפילין לאיבר מינו. ממפלגת מרצ טרם נמסרה התייחסות לביזוי התפילין. pic.twitter.com/Axzjs5PR6F — Ruth kiryati Israel News (@RuthKiryati) November 1, 2022

Ранее Курсор писал, что глава избиркома сообщила о первых нарушениях.