Инвестиции в израильский хайтек в этом году упадут до уровня середины 2010-х — IVC

Инвестиции в израильский хайтек в этом году сократятся по сравнению с 2022 годом в 2,5-3,5 раза, а по сравнению с рекордным 2021 годом примерно в пять раз.

С таким прогнозом выступила профильная компания IVC, сообщает Israel Info.

По прогнозам экспертов, вложения инвесторов в высокие технологии, локомотив отрасль израильской экономики, составят в 2023 году от 4 до 6 млрд долларов. И это без учета эффекта судебной реформы, который выражается в оттоке капиталов за границу и опасности перевода деятельности многих кампаний за пределы Израиля.

«Для сравнения: в 2022 году израильский хайтек мобилизовал 15 млрд долларов, а предыдущий 2021 год был феерически богат на инвестиции — тогда в компании и старт-апы вложили почти 26 млрд долларов. Таким образом израильский хайтек возвращается к уровню инвестиций, который существовал до бума, возникшего во время пандемии. Так, в 2018 году в инвесторы вложили в отрасль 6,4 млрд, а в 2017 году 5,2 млрд», — говорится в сообщении.

Компания дает неоптимистичный прогноз, несмотря на довольно удачные первые месяцы 2023 года. Так, в феврале хайтек мобилизовал 800 млн долларов, однако подробный анализ показывает, что большая часть этой суммы приходятся на две компании — WIZ, которая занимается облачной безопасностью, получила 300 млн долларов, и VIA, создающая софт для общественного транспорта, — 110 млн.

В IVC полагают, что темп вложений в хайтек в следующие месяцы понизится до 300-400 млн.

«Опасность стагнации в американской экономике значительно больше угрожает израильским компаниям, нежели политическая неразбериха дома», — резюмирует издание.

Ранее Курсор сообщал, что в Израиле нехватка технических специалистов: Управление инноваций нашло решение. В условиях нехватки квалифицированных специалистов Управление инноваций Израиля выделяет гранты в размере 17,6 млн шекелей для повышения технических навыков рабочих.

Курсор писал ранее, что на протяжение 2022 года технологические компании Израиля уволили уже 6500 сотрудников. Под сокращения, в первую очередь, попадали молодые специалисты.

Еще мы писали, что израильский хайтек называют «локомотивом» отечественной экономики, но в последнее время он замедляется. За шесть месяцев спрос на программистов упал на 37 процентов, а такая тенденция может указывать на спад деловой активности.