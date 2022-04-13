Иордания предложила Израилю совместно создать центр хранения продуктов питания

Такое предложение прозвучало во время визита президента Израиля Ицхака Герцога в Амман 30 марта, где он встретился с королем Иордании.

Об этом сообщает Algemeiner.

Король Иордании предложил Герцогу создать резервы для избежания кризиса с продуктами питания, так как, вероятно, могут произойти сбои в поставках.

В случае кризиса, каждая из стран может черпать ресурсы из совместных резервов.

Основой этой инициативы послужила война в Украине, которая нарушила поставки продовольствия и пшеницы для многих стран, которые в значительной степени зависят от импорта из россии* и Украины.

Редакция Курсора ранее сообщала, что парк роз в Иерусалиме преобразуют в общественное пространство. Парк роз Воль был официально основан в 1981 году, хотя он существует еще с 1950-х годов. В начале 1980-х годов при поддержке тогдашнего мэра Тедди Коллека в этом районе было посажено около 15 000 кустов роз, включающих около 400 различных сортов со всего мира.

Также мы писали ранее, что национальная Библиотека Израиля открыла доступ к цифровым копиям текстов «Агады».