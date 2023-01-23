Иорданский суд обязал Израиль выплатить 500 тысяч долларов жертве стрельбы

Иорданский суд обязал посольство Израиля в Аммане выплатить 500 000 долларов США в качестве компенсации гражданину Иордании, раненому охранником посольства 23 июля 2017 г.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Суд принял заявление истца Махера Фареса Ибрагима о том, что он на 80% инвалид и не может содержать себя. Ибрагим, грузчик мебели, был случайно ранен израильским охранником Зивом Мойалом.

Мойал защищался от нападения 17-летнего Мохаммада Джавауда. Джавауда, который должен был установить мебель, подошел к Мойалу сзади и напал на него с отверткой.

Мойал получил три ножевых ранения, один раз в грудь и два раза в спину. Мойал также случайно застрелил Башара аль-Хамарна, которому принадлежала квартира, в которой произошло нападение.

Инцидент усилил напряженность между странами. Джордан изначально потребовал допросить охранника. Израиль отказался, сославшись на дипломатический иммунитет Мойяля. Иордания разрешила охраннику, послу Израиля и сотрудникам посольства вернуться в Израиль через день после инцидента.

В 2018 году Израиль согласился выплатить правительству Иордании компенсацию в размере 5 миллионов долларов семьям двух человек, которые были застрелены, а также иорданскому судье, убитому в ходе отдельного инцидента в 2014 году.

«Курсор» сообщал, что Иордания обратилась к ООН с заявлением о том, что Израиль готовит войну.