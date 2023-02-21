Иран как никогда близок к получению ядерного оружия — Галант

Иран как никогда близок к получению ядерного оружия и почти достиг красной черты.

Об этом заявил министр обороны Йоав Галант, сообщает портал Maariv.

«Поле боя — царство неизвестного». Каждая операция требует мужества, лидерства и решительности. Эти ценности важны и в политическом лидерстве. Израиль имеет дело с Сирией, «Хизбаллой», Ираном и палестинским терроризмом на международной арене», — сказал Галант.

По его словам, иранская угроза должна вернуться в число мировых приоритетов.

«Иран как никогда близок к получению ядерного оружия и почти достиг красной черты. Мы не позволим этому случиться. … Наше обязательство — защищать Государство Израиль и еврейский народ», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее Курсор информировал о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что Иран обогатил уран до 84%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

Отмечается, что это всего на 6% меньше уровня, необходимого для разработки ядерного оружия.

Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!