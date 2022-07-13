Иран: Поездка Байдена на Ближний Восток не принесет Израилю безопасности

Иран неоднократно критиковал нормализацию связей между арабскими государствами Персидского залива и Израилем, называя это «ударом в спину» палестинцам.

Иран заявляет, что поездка президента США Джо Байдена на Ближний Восток не приведет к безопасности для Израиля.

«Если визиты американских чиновников в страны региона направлены на укрепление позиций сионистского режима и нормализацию отношений этого режима с некоторыми странами, то их усилия никак не создадут безопасность для сионистов», — говорится в заявлении президента Ирана Эбрахима Раиси.

Байден должен приземлиться в Израиле сегодня днем, а затем в пятницу прямым рейсом вылететь в Саудовскую Аравию, на фоне надежд, что этот визит проложит путь к установлению отношений между еврейским государством и королевством Персидского залива.

Раиси подчеркнул, что Исламская Республика внимательно следит «за всеми событиями» в регионе.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Генерал Али Насири был арестован через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретной военной информации.

Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».