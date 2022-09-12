Иран строит индустрию террора: Ганц рассказал о военных объектах, создаваемых Тегераном на Ближнем Востоке

Министр обороны представил спутниковые снимки объектов в Сирии, которые используются для производства современного ядерного оружия для Ирана и его марионеток.

Министр обороны Израиля Бени Ганц обнародовал карту более 10 объектов сирийской военной промышленности, которые, по его словам, используются для производства современного ядерного оружия для Ирана и его марионеток.

Об этом сообщает портал Mako.

По словам Ганца, аналогичные объекты были недавно созданы в Ливане и Йемене.

«Иран строит террористические производства в Сирии для своих нужд, недавно он также начал строить передовые производства в Йемене и Ливане. Мир должен обуздать иранскую агрессию», — сказал Ганц.

Он также назвал нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке перекрестком, который определит, куда движется регион — к стабильности и процветанию или к гонке вооружений и усилению агрессии. Кроме того, Ганц заявил, что приветствует позицию США и Европы не превращать МАГАТЭ в политический и непрофессиональный орган.

«В 2022 году мы наблюдаем усиление подрывной деятельности Ирана, в том числе за счет атак БПЛА и ракет класса «земля-земля» против гражданских лиц и гражданских целей. Иран вооружает своих агентов в регионе на более чем миллиард долларов в год. Снятие санкций с Ирана приведет как минимум к удвоению средств, выделяемых на терроризм», — подчеркнул Ганц.

Как сообщал Курсор, Иран готов продолжать сотрудничество с Международным агентством ООН по атомной энергии (МАГАТЭ), но призывает его «не подвергаться давлению Израиля» по поводу ядерной деятельности Тегерана. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Ранее Курсор писал, что официальный представитель Израиля заявил, что ядерная сделка с Ираном устарела, необходимо новое соглашение. По словам израильского чиновника, если МАГАТЭ, Иран и США вместе с Е3 не передумают, «не останется иного выбора», кроме как отказаться от сделки 2015 года.