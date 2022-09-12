Тегеран готов сотрудничать с МАГАТЭ, но требует не поддаваться давлению Израиля — МИД Ирана

Заявление прозвучало через три месяца после принятия резолюции, призывающей Иран дать достоверные ответы на расследование по поводу следов урана на трех объектах в стране.

Иран готов продолжать сотрудничество с Международным агентством ООН по атомной энергии (МАГАТЭ), но призывает его «не подвергаться давлению Израиля» по поводу ядерной деятельности Тегерана.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что соответствующее заявление прозвучало накануне ключевой встречи МАГАТЭ: совет руководителей агентства должен встретиться 12 сентября – через три месяца после принятия резолюции, призывающей Иран дать достоверные ответы на расследование по поводу следов урана на трех объектах в стране.

7 сентября МАГАТЭ заявило, что, по его мнению, Иран увеличил свои запасы высокообогащенного урана до уровня, который на один короткий технический шаг отделяет его от возможности производить оружие. В июне МАГАТЭ осудило Иран за следы урана, найденные на трех незаявленных объектах в 2019 году.

Иран отверг заявление ведомства как «политизированное» и ответил удалением камер наблюдения на ключевых объектах, лишив участников переговоров по ядерному соглашению актуальной информации о программе страны по обогащению урана.

Как сообщал Курсор, глава Моссада Дэвид Барнеа заявил, что расследования, начатые МАГАТЭ в отношении иранских объектов обогащенного урана, не могут быть закрыты, несмотря на требования Ирана, поскольку это приведет только к ядерной эскалации.

«Если за нами придут иранские прокси, мы ударим по ним напрямую», — сказал Барнеа.

Ранее Курсор писал, что официальный представитель Израиля заявил, что ядерная сделка с Ираном устарела, необходимо новое соглашение. По словам израильского чиновника, если МАГАТЭ, Иран и США вместе с Е3 не передумают, «не останется иного выбора», кроме как отказаться от сделки 2015 года.

наша редакция писала, что США поддержали Израиль в расследовании против Ирана. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что США и европейские государства пообещали Израилю не давить на МАГАТЭ с целью прекращения расследования против Ирана.