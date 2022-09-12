Ядерная сделка с Ираном устарела, необходимо новое соглашение – официальный представитель Израиля

По словам израильского чиновника, если МАГАТЭ, Иран и США вместе с Е3 не передумают, «не останется иного выбора», кроме как отказаться от сделки 2015 года.

«Сроки для возрождения соглашения с Ираном 2015 года прошли, и переговоры между Тегераном и шестью мировыми державами должны быть сосредоточены на новом более сильном тексте», — заявил высокопоставленный израильский чиновник перед вылетом премьер-министра Яира Лапида в воскресенье в Берлин.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Сейчас самое время прийти к новому соглашению, если сделка была достигнута в прошлом и может произойти сейчас», — сказал чиновник.

Он предположил, что возобновление сделки до ноябрьских промежуточных выборов в США маловероятно.

Израиль выступает против сделки 2015 года и еще более против возрождения документа, который, по его мнению, недостаточно силен, чтобы остановить ядерную программу Ирана и предоставит Тегерану деньги для финансирования террористических группировок.

Теперь он также указал на нелогичность возрождения соглашения 2015 года, учитывая, что срок действия некоторых аспектов соглашения истекает между 2025 и 2030 годами, так что к тому времени, когда старое соглашение будет действовать, уже потребуется новое.

Израильский чиновник заявил, что переговоры о возобновлении сделки зашли в тупик из-за требования Ирана, чтобы МАГАТЭ прекратило расследование следов урана, которые были обнаружены в неизвестных ядерных объектах. МАГАТЭ отказалось прекратить расследование. США и E3 — Германия, Франция и Великобритания — поддержали позицию МАГАТЭ.

По словам израильского чиновника, если МАГАТЭ, Иран и США вместе с Е3 не передумают, «не останется иного выбора», кроме как отказаться от сделки 2015 года.

«Единственный способ добиться прогресса — это если одна из трех сторон изменит свою позицию», — пояснил он.

В субботу E3 уточнила, что поддерживает расследование МАГАТЭ. Лапид поблагодарил E3 за их «твердую позицию по этому вопросу» на еженедельном воскресном заседании правительства.

Ранее Курсор писал, что США поддержали Израиль в расследовании против Ирана. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что США и европейские государства пообещали Израилю не давить на МАГАТЭ с целью прекращения расследования против Ирана.

Ранее Лапид заявил, что он намерен остановить «ядерное соглашение» и предотвратить снятие санкций с Ирана.

Также Курсор сообщал, что Великобритания, Германия и Франция сомневаются намерениях Ирана подписать ядерное соглашение.