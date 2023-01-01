Иранские военные отрабатывают нападение на военную базу в Эйлате

В ходе военных учений Иран отрабатывал нападение дронами-камикадзе на базу израильских ВМФ в Эйлате.

Иран провел 31-го декабря военные учения под названием под названием «Золфакар-1401» по отработке атаки беспилотниками военной базы в Эйлате.

Об этом сообщили иранские СМИ.

Учения прошли в районе Ормузского пролива. По легенде Иран атаковал израильскую базу новыми БПЛА «Абабиль-5». Для этого нападающим вначале пришлось построить макет военной базы, которая имитировала базу ВМФ в Эйлате, а рядом установили макет израильского корвета типа «Саар-6».

Беспилотники атаковали объект с расстояния 400 км дроном «Абабиль-5», выпущенным с корабля иранских ВМС IRIS Lavan.

Интересно, что иранские военные во время проведения учений выпустили БПЛА Karrar, который должен был помешать проводить разведку в зоне учений американскому самолету-разведчику.

В учениях были задействованы иранская армия, боевые самолеты и вертолеты, а также подводные лодки. Учения будут продолжены тестированием системы ПВО и будут произведены запуски ракет.

Ранее Курсор писал, что Иран хвастается поставками ракет палестинцам и Хизбалле.

Наша редакция информировала, если Иран получит ядерное оружие, все ставки сняты. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Напомним, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россиян. В американской разведке заявили, что Иран просит российской помощи для укрепления своей программы ядерного вооружения.