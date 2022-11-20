Исторический момент: первый самолет из Израиля приземлился в Катаре

Израильские официальные лица выразили надежду, что беспроблемное присутствие Израиля в Катаре может способствовать реализации амбиций Израиля по дальнейшей интеграции в регион.

Кипрская авиакомпания TUS AIR сегодня запустила свой первый из шести рейсов из Израиля в столицу Катара Доху.

Это первый прямой коммерческий рейс из Израиля в Катар в истории. На его борту находится около 180 израильских пассажиров.

На прошлой неделе Израиль и ФИФА заявили, что Катар согласился на специальные прямые рейсы, но не предоставили подробностей.

Представитель Tus Airways сообщил агентству AFP, что в пятницу авиакомпания получила разрешение Управления гражданской авиации Катара на выполнение шести прямых рейсов между Тель-Авивом и Дохой и шести прямых рейсов туда и обратно.

Дипломатические источники сообщили, что более 10 000 израильских и палестинских болельщиков приобрели билеты на 29-дневный турнир.

Израильская дипломатическая делегация прибыла в Доху для оказания консульских услуг во время чемпионата мира по футболу.

Израиль предупредил своих граждан, чтобы они преуменьшали свою израильскую идентичность и скрывали израильские символы, находясь в Катаре.

Доха поддерживает ХАМАС, палестинскую террористическую группировку, которая контролирует сектор Газа и неоднократно вступала в конфликты с Израилем после насильственного захвата сектора в 2007 году.

Израильские официальные лица выразили надежду, что позитивное и беспроблемное присутствие Израиля в Катаре на чемпионате мира по футболу может способствовать реализации амбиций Израиля по дальнейшей интеграции в регион после нормализации отношений с двумя арабскими соседями Дохи в Персидском заливе.

Ранее Курсор писал, что Лапид рассказал о дипломатических достижениях своего правительства.