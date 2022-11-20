Лапид рассказал о дипломатических достижениях своего правительства

Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид выступил на последнем заседании кабинета своего правительства в воскресенье.

Говоря о дипломатических достижениях правительства, Лапид сказал, что «мы открыли посольства и миссии в Объединенных Арабских Эмиратах, Марокко и Бахрейне. Мы учредили «Негевский форум», мы возобновили отношения с Турцией, восстановили отношения с Египтом и подписали историческое соглашение с Ливаном о морской границе».

Во время визита президента США Джо Байдена в Израиль мы подписали вместе с нашим великим союзником «Иерусалимскую декларацию», в которой Соединенные Штаты взяли на себя стратегическое обязательство в отношении безопасности, защиты и процветания Израиля».

Он продолжил: «Мы учредили программу «Безопасный путь», которая добилась многих успехов в борьбе с преступностью в арабском обществе. Мы создали две государственные комиссии по расследованию, одну для расследования катастрофы на горе Мерон, другую для расследования дела о подводных лодках и судах».

Лапид также коснулся достижений в социальной политике и экономике: «Мы провели реформу стандартов, которая снизила цены на десятки продуктов, мы повысили пенсионный возраст для женщин, мы повысили зарплату учителям и улучшили условия их труда, мы резко увеличили пособия пережившим Холокост».

«У израильского правительства есть четкая роль: защищать государство, защищать закон, защищать разделение властей, защищать безопасность и экономику, защищать позицию Израиля в мире, защищать израильскую демократию. Мы выполнили все эти задачи со значительным успехом», — заключил он.

Ранее Курсор писал, что Лапид сделал заявление на последнем заседании кабинета министров.