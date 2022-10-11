«Историческое достижение»: Яир Лапид сделал важное заявление

Израиль и Ливан достигли исторического соглашения о морской границе. Премьер-министр Яир Лапид созовет завтра министерский комитет по делам национальной безопасности, после чего состоится специальное заседание кабинета.

«Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе», — сказал Лапид.

Ранее Курсор писал, что ведущий переговорщик от Ливана Элиас Бу Сааб сказал агентству Рейтер, что окончательный проект сделки «учитывает все требования Ливана».

Ранее мы сообщали о том, кто выиграет спор о морских границах: Израиль или Ливан.