Зажжение первой ханукальной свечи перед Триумфальной аркой в Берлине — прямая трансляция

Церемония проходит возле Бранденбургских ворот, одного из символов победы над нацизмом.

В столице Германии Берлине сегодня, 18 декабря, проходит зажжение первой ханукальной свечи.

Церемонию транслирует Youtube-канал Chanukka Berlin 5783.

В освещении Бранденбургских ворот, одного из символов победы над нацизмом, участвует министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Как сообщал Курсор, в Брюсселе возле здания Европейского парламента поставили ханукальную свечу.

Также Курсор информировал о том, что в Тель-Авиве представили огромную Ханукию, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Самая большая в мире Ханукия собрана из 136 000 деталей конструктора Lego. Тель-Авив традиционно старается поразить всех самым-самым, а Ханука как раз один из тех праздников, который отмечается согласно всем традициям как светскими, так и религиозными семьями.

Ранее Курсор показал видео, как Чарльз III отметил Хануку с пережившими Холокост. Британский король присоединился к праздничным танцам в честь Хануки в еврейском центре в Лондоне. Среди присутствовавших была сестра Анны Франк.

Также мы писали про Хануку 2022: следуйте этим шести советам, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Тель-Авиве вводится новый праздник «Ханукрисмас».

Также наш сайт писал, что израильтянам угрожает новый вид мошенничества через Instagram. Instagram, как и остальные соцсети, оказался широким полем для деятельности аферистов, поэтому следует быть предельно внимательным.