Из магазинов отзывают замороженные овощи компании Тальфрост: в чем причина

Потребителей, купивших эти продукты, просят не употреблять их.

В министерстве здравоохранения Израиля заявили, что из продажи изымаются некоторые виды замороженных овощей компании «Тальфрост» из-за того, что в них была обнаружена опасная бактерия.

Об этом сообщили в ведомстве.

В результате проверки, которую провела продовольственная служба, в замороженных овощах, а именно в упаковках зеленой фасоли, «сезонных наборах» и ​​медальонах из шпината, нашли листерию (listeria monocytogenes).

фасоль стручковая 800 г — последний срок использования 29.05.2024 штрих-код 7290008447645;

«сезонный набор»(«лекет она») выбор 1 кг — последний срок использования 08.10.2024 штрих-код 7290015089890;

медальоны из шпината 1 кг — последний срок использования 08.08.2024, штрих-код 7290013615886.

Граждан призывают проверить купленных товар и если он попадает под категории, то просят его не употреблять, поскольку бактерия при попадании в организм может спровоцировать серьезные последствия для здоровья, в частности поразить ЦНС, лимфатическую систему и печень. В ВОЗ называет листерию одним из самых тяжелых заболеваний пищевого происхождения.

«Курсор» писал ранее, что компания «Тальфрост» летом прошлого года призвала вернуть продукты «замороженные зерна кукурузы» и «замороженные цветки брокколи». Проверка, проведенная службой контроля качества продуктов питания Иерусалимского отдела здравоохранения, обнаружила в них бактерию Listeria monocytogenes.

Еще мы писали, что израильская компания «Эден», которая занимается производством халвы и тхины отзывает из продажи около 30 товарных наименований, потому что в них обнаружена сальмонелла.