Минздрав: в замороженных овощах компании «Тельфрост» обнаружена опасная бактерия

Производитель «Тельфрост» изымает замороженные овощи, в которых выявлена бактерия Listeria monocytogenes, вызывающая у ослабленных людей инфекцию листериоз.

Компания «Тельфрост» призвала вернуть продукты «замороженные зерна кукурузы» и «замороженные цветки брокколи».

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Проверка, проведённая службой контроля качества продуктов питания Иерусалимского отдела здравоохранения, обнаружила бактерию Listeria monocytogenes в следующих продуктах:

1. Зерна кукурузы замороженные 800 г. Штрих-код 7290008447614. Срок годности 03.01.24

2. Зерна кукурузы замороженные 1 кг. Штрих-код 7290015089936. Срок годности до 03.01.24.

3. Брокколи замороженная 1 кг. Штрих-код 72900013615930. Срок годности 02.11.23.

Listeria monocytogenes — бактерия, которая может вызывать развитие заболеваний у людей из групп высокого риска, например, у людей с ослабленной иммунной системой и пожилых людей, а так же вызывать выкидыши у беременных.

Покупателей, у которых есть эти продукты, просят не употреблять их.

По согласованию со службой контроля качества продуктов питания при Минздраве, «Тельфрост» изымает продукты из каналов сбыта. По всем вопросам можно обращаться в центр обслуживания клиентов компании.

«Курсор» ранее передавал информацию от ВОЗ: статистика по COVID улучшается везде, кроме Ближнего Востока.

Редакция также информировала, что Минздрав поделился неожиданным данными о коронавирусе в Израиле.

Напомним, в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19.