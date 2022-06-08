Минздрав: в замороженных овощах компании «Тельфрост» обнаружена опасная бактерия

Компания «Тельфрост» призвала вернуть продукты «замороженные зерна кукурузы» и «замороженные цветки брокколи».
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Проверка, проведённая службой контроля качества продуктов питания Иерусалимского отдела здравоохранения, обнаружила бактерию Listeria monocytogenes в следующих продуктах:
1. Зерна кукурузы замороженные 800 г. Штрих-код 7290008447614. Срок годности 03.01.24
2. Зерна кукурузы замороженные 1 кг. Штрих-код 7290015089936. Срок годности до 03.01.24.
3. Брокколи замороженная 1 кг. Штрих-код 72900013615930. Срок годности 02.11.23.
Listeria monocytogenes — бактерия, которая может вызывать развитие заболеваний у людей из групп высокого риска, например, у людей с ослабленной иммунной системой и пожилых людей, а так же вызывать выкидыши у беременных.
Покупателей, у которых есть эти продукты, просят не употреблять их.
По согласованию со службой контроля качества продуктов питания при Минздраве, «Тельфрост» изымает продукты из каналов сбыта. По всем вопросам можно обращаться в центр обслуживания клиентов компании.
«Курсор» ранее передавал информацию от ВОЗ: статистика по COVID улучшается везде, кроме Ближнего Востока.
Редакция также информировала, что Минздрав поделился неожиданным данными о коронавирусе в Израиле.
Напомним, в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19.