Возле Афулы в ДТП сильно пострадал молодой мотоциклист

16-летний мотоциклист не справился с управлением мотоциклом и опрокинулся во время движения и получил тяжелые травмы. Парамедикам МАДА пришлось доставить его в больницу.

На шоссе под номером 65, на участке между Афулой и Атлитом, произошло ДТП с мотоциклом. В результате пострадал 16-летний подросток, который управлял транспортным средством.

На место была вызвана бригада МАДА. Парамедики оказали необходимую помощь, а затем доставили пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция расследует обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

Также редакция Курсора сообщала, что в Нетании в пятницу утром техник, который ремонтировал лифт. Затем произошло ДТП, в результате которого женщина на автомобиле врезалась в прилавок уличного кафе.

Кроме того, Курсор сообщал, что у Кирьят-Арбы в лоб столкнулись два легковых автомобиля: много пострадавших. Инцидент произошел в ночь на 18 февраля. Прибывшая бригада парамедиков застала на месте аварии 56-летнюю женщину без пульса и дыхания. Ее смерть была констатирована на месте.

Еще напомним, что в Нигерии на трассе взорвался бензовоз, много жертв. По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва бензовоза в нигерийском штате Огун, сообщил представитель Федеральной службы безопасности дорожного движения.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.