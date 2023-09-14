Из отеля на Мертвом море экстренно эвакуировали девушку

Врачи оценивают состояние девушки как тяжелое.

В четверг утром, 14 сентября, из отеля на Мертвом море после обеда экстренно госпитализировали в медицинское учреждение "Сорока" в Беэр-Шеве 20-летняюю девушку. У нее началась острая аллергическая реакция.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Ее доставили в больницу на вертолете. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. Предположительно, острую аллергию в организме вызвала пряность, которая была добавлена в пищу.

Подробности инцидента выясняются.

"Курсор" писал ранее, что 12 сентября в больнице "Кармель" в Хайфе умерла 11-летняя девочка. Причиной ее смерти является анафилактическая реакция после употребления суши. Как пишут СМИ, у нее, вероятно, была аллергия на сырую рыбу.

Еще мы писали, что годовалый малыш был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве после того, как подавился виноградом. Ему провели расширенные реанимационные операции, включающие массаж сердца и введение лекарств.

Напомним, что 90-летнего мужчину госпитализировали в больницу из ресторана в Тель-Авиве после того, как он подавился едой. Его состояние тяжелое, при госпитализации у пострадавшего отсутствовал пульс.

Читайте также, что в больницу "Ассута" в Ашдоде доставлен 6-летний мальчик, который подавился конфетой, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Сладость заблокировала его дыхательные пути.