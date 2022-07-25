Из-за аномальной жары израильтян предупреждают о рисках возникновения пожаров

Сильнейшая жара, охватившая Испанию, Францию, Словению, Грецию, Калифорнию и даже Китай, подступает к Израилю. Метеорологическая служба Израиля ожидает в ближайшие дни ухудшения ситуации в стране.

В связи с этим население предупреждают о возможных рисках пожаров.

Критическая ситуация уже отмечается в Греции, находящейся максимально близко к Израилю. На внушительной части страны температура подскочила выше 40 градусов, население страдает от жары и начавшихся пожаров.

На острове Лесбос проведена эвакуация жителей из-за того, что лесной пожар начал угрожать поселениям. В огне уже 26 зданий. В борьбе с огнем принимают участие более 350 спасателей и пожарных.

Метеорологи ожидают, что экстремальная жара начнется в четверг, 28 июля. В выходные дни будет пик ситуации. Особенную тревогу вызывает повышенная сухость горных и внутренних районов.

Власти опасаются, что факторов риска в Израиле больше, чем где-либо, особенно с учетом большого количества отдыхающих на природе, которые не соблюдают правила пожарной безопасности. Пока не сообщается о запрете посещения лесов и заповедников.

«Курсор» писал, что Израиль поразит сильнейшая жара с высокой влажностью: названы сроки.

Наш сайт информировал о последствиях аномальной жары в Европе: жертвами стали уже сотни людей.