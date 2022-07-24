Израилю поразит сильнейшая жара с высокой влажностью: названы сроки

Метеорологическая служба Израиля предупреждает о «серьезных или экстремальных волнах тепла в большинстве частей страны» в течение недели.

Метеорологическая служба Израиля сообщила, что температура начнет постепенно повышаться в воскресенье. Так, страна готовится к аномальной жаре в конце этой недели.

Сегодня в Израиле будет переменная облачность, так как температура остается близкой к средней в большинстве районов страны, но в ближайшие дни она начнет медленно расти и продолжит рост в течение недели.

Israel to be hit by heatwave with high humidity in coming days https://t.co/Yux6ZE3ffQ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 24, 2022

В понедельник по всей стране повысятся температуры, и метеорологи говорят, что со вторника по четверг людям следует ожидать «серьезной или экстремальной жары в большинстве частей страны».

В отчете также содержится предупреждение о высоком уровне влажности вдоль береговой линии страны в течение недели.

По прогнозам, в воскресенье температура достигнет 29°C (84,2°F) в Тель-Авиве, 30°C (86°F) в Иерусалиме, 28°C (82,4°F) в Хайфе, 33°C (91,4°F) в Кирьят-Шмоне, 35°C (95°F) в Беэр-Шеве и 39°C (102,2°F) в Эйлате, сообщает IMS.

В четверг ожидается 31°C (87,8°F) в Тель-Авиве, 34°C (93,2°F) в Иерусалиме, 29°C (84,2°F) в Хайфе, 37°C (98,6°F) в Кирьят-Шмоне, 38°C (100,4°F) в Беэр-Шеве и 41°C (102,2°F) в Эйлате, по данным IMS.

Повышение температуры будет сопровождаться высоким уровнем влажности, а это означает, что будет намного жарче, и это может представлять опасность для здоровья некоторых людей.

До настоящего времени в Израиле наблюдались относительно средние летние температуры в этом году.

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