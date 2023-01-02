Из-за непогоды в Израиле произошли обрывы проводов электроснабжения

Сегодня, 2 января, в Израиле из-за ухудшения погодных условий, в частности сильного ветра, произошло несколько случаев обрыва проводов электропередач, поэтому гражданам рекомендуют быть осторожнее.

Об этом сообщает «Электрическая компания».

Население просят держаться подальше от линий электропередач, а в случае их повреждения — сообщать немедленно в «Электрическую компанию» или в полицию Израиля и не подпускать никого к местам обрывов, потому что существует реальная опасность для жизни.

В ведомстве также просят граждан укрепить или убрать предметы, которые могут полететь на ветру и повредить электрические сети.

«Курсор» писал ранее, что 21 декабря Управление электроэнергии Израиля приняло окончательное решение, касающееся повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Еще мы писали, что стоимость коммунальных услуг и товаров в Израиле продолжает расти. Недавно граждан предупредили, что с 1 января увеличатся и тарифы на электроэнергию. Однако это решение могут отсрочить на пару месяцев.

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