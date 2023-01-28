Из-за ошибки работника аптеки в Иерусалиме женщина оказалась в больнице

В одной из аптек Иерусалима провизор написал неправильную информацию на этикетке, выдавая жительнице лекарства. Из-за этой ошибки женщине стало плохо и она оказалась в больнице.

Об этом пишет сайт mynet.

Работник аптеки написал, что препарат следует принимать по «3 таблетки в день», а на самом деле нужно было принимать 3 таблетки в неделю. У женщины произошла передозировка лекарствами и через несколько дней ее состояние здоровье ухудшилось, в частности началась тахикардия и ряд других тревожных симптомов.

Теперь пострадавшая требует компенсацию в размере 50 тысяч шекелей. Ее адвокат отправил в аптеку письмо, в котором указал, что из-за халатности провизора, здоровье женщины пострадало и такая ошибка могла привести к серьезным последствиям и даже трагедии. Но, к счастью, женщина вовремя обратилась за медицинской помощью.

«Курсор» писал ранее, что мировой суд Тель-Авива удовлетворил иск женщины, которая пострадала во время стоматологической процедуры в поликлинике «Маккабидент» в Кфар-Сабе. В ее легкие попала часть инструмента.

Еще мы писали, что в торговом центре «Ха-Беэр» в Ришон ле-Ционе произошел неприятный инцидент, во время которого пострадала 9-летняя девочка. В игровом комплексе она упала и сломала руку. Ее мама подала в суд и требует моральную компенсацию в размере 32 тысяч шекелей.

Напомним, жительнице Холона, которая сломала левую лодыжку при выходе из автобуса «Эгед» выплатили компенсацию в 350 тысяч шекелей.