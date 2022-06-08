Из-за россиянки Валиевой произошло крупнейшее изменение в соревнованиях по фигурному катанию

Результат голосования вызвал аплодисменты и овации в зале, поскольку президент ISU Ян Дейкема назвал этот шаг «историческим решением».

Международный союз конькобежцев во вторник принял предложение о повышении возрастного ценза для соревнований по фигурному катанию до 16 лет с сезона 2023-2024 годов и до 17 лет после этого.

Минимальный возрастной ценз ранее составлял 15 лет, но широко разрекламированный случай с допингом спортсменки Олимпийского комитета россии* Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх в Пекине поднял этот вопрос.

Этим решением Союз хочет защитить здоровье и психику юных девочек.

Нововведение касается не только одиночного катания, а также парного и танцев на льду.

Хотя в следующем сезоне изменений не будет, этот шаг означает, что возрастное ограничение на следующих зимних Олимпийских играх в 2026 году в Италии составит 17 лет. В общей сложности 100 федераций проголосовали за предложение, 16 против и две воздержались.

Результат голосования вызвал аплодисменты и овации в зале, поскольку президент ISU Ян Дейкема назвал этот шаг «историческим решением».

Еще напомним, что в Кардиффе завершился матч финала плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Сборная Украины проиграла Уэльсу со счетом 0:1.

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