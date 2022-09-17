Из-за засухи в Израиле резко вырастет цена на популярный продукт

Употребление этого продукта приносит пользу организму, потому что он богат на витамины и антиоксидантные вещества.

Текущее лето отличилось аномально высокой температурой, в результате чего во многих странах мира наблюдалась засуха. А это серьезно повлияло на урожай. Эксперты отметили, что из-за этого в Израиле может повыситься цена на оливки и оливковое масло.

Об этом сообщает издание Ice.

Резкое увеличение цен в ближайшее время на продукт ожидается в Испании, там убытки крупнейшей в мире провинции-производителя оливкового масла могут составить более миллиарда евро. После Испании главными производителями продукта считается Италия, Португалия и Греция. Причиной повышения цен на оливковое масло станет значительное сокращение предложения на мировых рынках в странах Ближнего Востока, Южной Европы и Северной Африки.

Эксперты отметили, что за прошедший год в Израиле стоимость оливкового масла и так повысилась на 14%.

Отметим, что этот продукт весьма полезный, потому что в его составе содержится много витаминов и антиоксидантов, которые укрепляют здоровье.

«Курсор» писал ранее, что 14 сентября, министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля заявило о том, что разрешает беспошлинный импорт огурцов и помидоров.

Еще мы писали, что в аэропорту «Бен-Гурион» неоднократно фиксировали случаи незаконного ввоза израильтянами фруктов и овощей из-за границы. Часто граждане привозят их в качестве подарков, но за контрабанду положен штраф.