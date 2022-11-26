Число погибших в результате теракта в Иерусалиме увеличилось: скончалась еще одна жертва

В больнице Шаарей Цедек скончался еще один человек, пострадавший при взрывах в Иерусалиме 23 ноября.

Печальные новости из больницы Шаарей Цедек, еще один человек скончался в результате теракта.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

В больнице скончался Тадеса Ташума, смертельно раненный во время теракта на въезде в Иерусалим три дня назад.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остановках как теракт.

Ранее Курсор писал, что спикер Кнессета сделал заявление в связи с терактом в Иерусалиме.

Кроме того, полиция сообщила, какие бомбы привели к взрывам в Иерусалиме.

Напомним также, что взрывы в Иерусалиме финансировал лидер ХАМАС в Турции — экс-координатор по безопасности Израиля в ПА.

Также мы писали, что продолжается розыск подозреваемых в теракте в Иерусалиме.

Кроме этого, раскрыта личность погибшего во время взрыва в Иерусалиме. Один из друзей погибшего сейчас в больнице в тяжелом состоянии.