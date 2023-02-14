Избиение задержанного: полицейский из Лода понесет уголовную ответственность

Судьи окружного суда согласились с тем, что обвиняемый причинил большой ущерб имиджу правоохранительной системы.

Окружной суд в Лоде удовлетворил апелляцию отдела внутренних расследований полиции и признал полицейского виновным в уголовном, а не административном преступлении за ничем не спровоцированное избиение задержанного.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Издание напоминает, что мужчина был задержан и доставлен в наручниках на руках и на ногах в помещение полицейского участка в Лоде.

«Он пожаловался на плохое обращение со стороны полицейского по имени Бен Кохав, после чего «страж порядка» затолкал его в угол и избил. После этого Кохав написал лживый протокол о поведении задержанного и уничтожил улики, изобличающие его самого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально полицейского обвинили в нападении и попытке помешать расследованию, но мировой суд в Ришон Ле-Ционе отменил предыдущий вердикт и приговорил его к 140 часам общественных работ.

Отдел внутренних расследований полиции подал апелляцию, в которой обвинял судей мирового суда в игнорировании обстоятельств дела и недопустимости грубого нарушения прав задержанных. Следователи МАХАШ подчеркнули, что тот факт, что преступление совершил правоохранитель, только усугубляет вину.

Судьи окружного суда согласились с тем, что обвиняемый причинил большой ущерб имиджу правоохранительной системы.

Как сообщал Курсор, 14-летний подросток подал в мировой суд Иерусалима иск против полиции, в котором утверждает, что месяц назад был беспричинно арестован. Юноша утверждает, что был задержан во время участия в демонстрации, посвященной двухлетию со дня смерти 16-летнего Ахувии Сандака.

По словам истца, он также подвергся «унизительному» обыску, долгое время содержался под стражей и был лишен права связаться с родителями до начала следствия.

Напомним, что 25-летнего жителя Тель-Авива приговорили к 4,5 месяцам тюремного заключения за то, что он непрерывно звонил бывшей девушке после разрыва.