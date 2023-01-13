Избиратели Ликуда обеспокоены влиянием министров-ультраортодоксов — соцопрос

Каждый четвертый голосовавший за партию Нетаниягу не удовлетворен действиями правительства.

Почти половина (45%) голосовавших за партию «Ликуд» на последних выборах считают, что министр Итамар Бен-Гвир, министр Бецалель Смотрич и министры от ультраортодоксальных партий имеют большее влияние, чем министры от поддерживаем ими политсилы.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные порталом Mako.

При этом 41% опрошенных считают, что министры от партии «Ликуд» имеют большее влияние. В то же время каждый четвертый избиратель пропремьерской партии не удовлетворен действиями правительства.

Также, согласно данным социологов, Арье Дери, назначенный на должность министра внутренних дел и главы Минздрава, не достоин этих должностей — так считают 53% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 28%.

Кроме того, значительное большинство избирателей «Ликуда» поддерживает реформу судебной системы, анонсированные министром юстиции Яривом Левиным. Согласно опросу, 55% избирателей выступают за нововведения, около 17% высказались против.

«67% избирателей «Ликуда» отметили, что они довольны действиями правительства, 26% сказали, что не удовлетворены. То есть, несмотря на подавляющее большинство — 1 из каждых четырех избирателей не удовлетворен действиями правительства», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, подавляющая часть населения поддерживает большинство судебных реформ, предложенных министром юстиции Яривом Левиным. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Direct Polls для Channel 14.

Единственным пунктом, с которым не согласны большинство израильтян, является предложение об отмене Кнессетом решений Верховного суда простым большинством голосов депутатов.

Ранее Курсор информировал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.