Изменение расписания поездов: в Хайфе железные дороги будут перекрыты

В пятницу и субботу будут внесены изменения в расписание движения поездов по линии из Кармиэля и Нагарии до станции Хайфа Хоф ха-Кармель

Израильские железные дороги заявили, что в связи с модернизацией линий в Хайфе в пятницу и субботу вечером будут внесены некоторые изменения в расписание поездов.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Изменения коснутся северного направления и района Хайфы.

Не будут действовать линии из Кармиэля и Нагарии до станции Хайфа Хоф ха-Кармель. Также будут закрыты семь станций: Нагария, Акко, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Хаим, Хуцот ха-Мифрац, Кармиэль и Ахихуд.

Въезд и выезд с центральной станции залива будет возможен только по линии ха-Эмек. Поезд будет курсировать между станциями бесплатно.

В воскресенье расписание движения поездов вернется в обычный режим.

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