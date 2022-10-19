В Тель-Авиве приобрели квартиру за рекордную сумму

Израильские миллиардеры Рони и Яфит Ярни приобрели квартиру в Тель-Авиве за рекордные 145 млн шекелей (41 млн долларов).

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Бизнесмены, имеющие сеть магазинов дизайнерской одежды Factory 54, стали владельцами квартиры в здании «Мигдаль Шалом Меир».

Ранее Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август 2022 года, которые демонстрируют, что в стране падает спрос на приобретение новую недвижимость. Так, за период июля и августа новые квартиры начали продаваться на 24% меньше, если сравнивать с предыдущим кварталом.

С марта по май этого года зафиксировано падение с 12 194 до 9 238. Эту тенденцию наблюдают еще со середины 2021 года, но во время последнего квартала она достигла самых низких показателей. По словам экспертов, самое большое снижение спроса произошло в августе (на 4,8%). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года падение равнялось 48,8%.

Согласно статистике, в Иерусалиме, Лоде и Хайфе продажи новых квартир или выросли, или остались на прежнем уровне, а вот в Рамат-Гане произошло сильное падение спроса (с 709 квартир до 196), аналогичное фиксируют в Ашкелоне и Нетании.

По всей видимости, люди обеспокоены постоянным повышением учетных ставок Банком Израиля, что делается ради борьбы с инфляцией. По состоянию на август текущего года количество взятых ипотечных ссуд снизилось на 18%.

Также «Курсор» сообщал о том, что израильтян предупредили о резком повышении тарифов на электроэнергию.