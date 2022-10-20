Продают чай с плесенью: минздрав предупредил о популярном напитке в магазинах

Общественность просят не потреблять указанные продукты. Компания изучает вопрос и ищет источник проблемы.

В связи с жалобами потребителей минздрав сообщает, что в части бутылок чайного напитка со вкусом персика (в 1,5-литровых пластиковых бутылках), импортируемые под маркой NESTEA, имеются признаки плесени.

По согласованию со службой контроля качества продуктов питания Центрального округа при минздраве фирма «Темпо Машкаот Лтд.» изымает продукты из каналов сбыта.

Маркировка: только со сроком годности до конца 11/2022.

Производитель: Фабрика Spumador S.p.A, Refresco Italia BU Via alla Fonte 13. 22071 Caslino al Piano (Co) Италия.

Общественность просят не потреблять указанные продукты. Компания изучает вопрос и ищет источник проблемы.

Любой, кто приобрел бутылку с такой маркировкой, может позвонить в службу поддержки потребителей по телефону 1-800-300-370 и получить компенсацию.

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