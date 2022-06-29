Изменились сроки получения квартирных выплат для новых репатриантов из Украины, рф и Беларуси

Новым репатриантам из Украины, Беларуси и россии продлили сроки получения квартирных выплат. Решение приняло министерство алии и интеграции с подачи Алекса Кушнира.

Министерство алии и интеграции с подачи Алекса Кушнира (НДИ) решило продлить на месяц срок получения квартирных выплат для новых репатриантов из Украины, россии* и Беларуси, приехавших в Израиль после начала войны в Украине.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Возможность получения выплат будет продлена до конца июля 2022 года.

Более детально об условиях получения выплат читайте здесь.

Ранее Курсор писал, что палаточные городки появляются по всему Израилю в знак протеста против роста стоимости жилья. Организаторы лагеря сообщили, что в отличие от движения 2011 года они хотят предъявить чиновникам «конкретные требования», добавив, что группа финансовых экспертов работала над планом, который необходимо представить правительству.

Кроме этого, стало известно о новой проблеме на рынке аренды жилья в Израиле. Первая в своем роде проверка качества арендуемых квартир, проведенная для Globes, рисует безрадостную картину: именно в самых дорогих городах страны предлагаются квартиры самого низкого качества.

Наша редакция сообщала, что в Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья. Аналитики объясняют падение продаж новых домов осторожностью покупателей на фоне повышения процентных ставок и более высоких налогов на покупку.