Изнасилования в тюрьме Гильбоа: скандал набирает обороты

По словам потерпевшей, командиры отдали военнослужащую в руки заключенному-террористу, который «превратил ее в личную секс-рабыню».

Глава правительства Яир Лапид посетил во вторник тюрьму «Офер» в Гиват-Зеэве. Там содержатся заключенные-террористы, которых судили за преступления, связанные с безопасностью Израиля. Лапида сопровождал министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев.

Чиновники хотели увидеть своими глазами, в каких условиях отбывает наказание эта категория заключенных. Необходимость лично проинспектировать тюрьму для арабских террористов связана со скандалом в тюрьме Гильбоа, который только набирает обороты.

Так, одна из жертв сексуальных домогательств будет добиваться того, чтобы всех причастных к сутенерству в тюрьме Гильбоа судили. В первую очередь речь идет о старших офицерах.

Ранее редакция Курсора сообщала, что служба безопасности знала о том, что заключенный террорист изнасиловал охранницу, однако расследование началось только, когда в СМИ поднялась шумиха.

Также наш сайт писал, что психолога Юваля Карми отправили в тюрьму на три года за сексуальные преступления.

Также напомним, что еще одна девушка, ранее служившая надзирателем, выступила с обвинениями в жестоком обращении во время ее обязательной службы в тюрьме строгого режима Гильбоа.