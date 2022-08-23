Тюремный скандал: Ганц и Бар-Лев сообщили о расследовании

На время расследования по делу о сутенерстве в тюрьме Гильбоа принято решение не направлять женщин-надзирателей в одиночку в отделения безопасности для заключенных.

Министр обороны Бени Ганц и министр общественной безопасности Омер Бар-Лев договорились о проведении совместного расследования по факту призыва девушек в израильские пенитенциарные службы в качестве тюремных надзирателей.

Об этом решении сообщили на фоне множества обвинений в сутенерстве в тюрьме Гильбоа, вызвавших негативную реакцию общества.

В ходе расследования, инициированного главами ведомств безопасности, будут пересмотрены роли, отведенные женщинам в исправительной службе, и переопределены характеристики и требования к должностным лицам в соответствии с законом.

Пока расследование не будет завершено, принято решение не направлять женщин-охранников в одиночку в отделения безопасности для заключенных. На данный момент распределение призывников ЦАХАЛа в ИПС будет продолжаться в обычном порядке.

Ранее «Курсор» писал об изнасилованиях в тюрьме Гильбоа: скандал набирает обороты. Глава правительства Яир Лапид посетил тюрьму «Офер» в Гиват-Зеэве. Там содержатся заключенные-террористы, которых судили за преступления, связанные с безопасностью Израиля. Лапида сопровождал министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев.

Напомним, мы информировали о выводах комиссии Кнессета про скандал в тюрьме Гильбоа: «Заключенные контролируют охранников». Депутаты критикуют тюремную службу за попытку оправдать ситуацию после того, как они пригласили для дачи показаний женщину-охранника, которая заявила членам комитета: «Это хорошее место для работы».