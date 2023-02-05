Изнасилованная на глазах ребенка женщина впервые высказалась о происшествии: Благодаря вам его поймали

Женщина, изнасилованная на глазах ребенка в своем доме в Гедере, сегодня вечером (в воскресенье) впервые отреагировала на этот ужасный инцидент.

Об этом сообщает Walla.

В сообщении, которое она отправила своим соседям в группе WhatsApp, 30-летняя девушка написала:

«Я только что получила свой телефон из полиции. Я просто хотела сказать спасибо каждому из вас, большое вам спасибо. Благодаря вам это дошло до СМИ, и они это уловили. Благодаря вам у меня есть силы заниматься этим делом, Вы — Лучшие»

Отметим, что недавно стало известно о шокирующем инциденте, произошедшем в Гедере. Там в пятницу ночью 30-летнюю женщину изнасиловал мужчина в ее собственном доме.

Он ворвался в дом и связал хозяйку, после чего начал обыскивать помещение в поисках денег и драгоценностей. Он вынес все из дома и сбежал. Спустя какое-то время он вернулся и изнасиловал связанную женщину на глазах ее маленького сына.

Со временем родственница жертвы изнасилования рассказала, что 4-летний мальчик дрался с нападавшим бедуином и бил его игрушечным мечом.

«Он все видел, он сказал, что спасал маму», ‒ сказала она.

Семья знала, что произошло, но только позже пострадавшая рассказала им, что ее изнасиловали.

«У него уже было все: деньги, драгоценности, но он сказал, что пришел не за этим. Я попала в больницу. В основном я слышала плач. Мой сын рассказал, какой он герой, он спас маму. Ничего не видела, кроме того, что у него связаны руки», ‒ поделилась жертва.

Родственница пострадавшей утверждает, что женщина попросила грабителя забрать все, «только не обижать детей». Семья заявила следующее:

«Мы хотим ответов, мы не понимаем, почему он это сделал. Но мы не будем молчать»

Позже в бедуинском обществе также осудили подозреваемого в изнасиловании. Главы властей на юге выразили свое отношение и шок к действиям 22-летнего жителя бедуинской диаспоры, арестованного по подозрению в изнасиловании в Гадере.

Сегодня стало известно, что Мировой суд Ришон ле-Циона продлил на 10 дней ордер на задержание преступника. Также «Курсор» сообщал, что появилось фото подозреваемого в изнасиловани.