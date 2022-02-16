Рост израильской экономики в прошлом году составил 8,1%, превзойдя все прогнозы

В четвертом финансовом квартале 2021 года ВВП вырос на ошеломляющие 16,6%, доведя среднегодовой показатель до 8,1%, что является самым высоким показателем с 2000 года

По данным Центрального статистического бюро, рост экономики в прошлом году составил 8,1%, что значительно превышает прогноз Банка Израиля в 6,5%.

Согласно данным, в четвертом финансовом квартале 2021 года ВВП вырос на ошеломляющие 16,6%, доведя среднегодовой показатель до 8,1%, что является самым высоким показателем с 2000 года, когда темпы роста в Израиле составляли 8,4%.

Министр финансов Авигдор Либерман быстро поставил себе в заслугу впечатляющие цифры, отметив политику правительства по сохранению экономики Израиля максимально открытой во время пандемии.

«Проводимая мною политика «жизни рядом с коронавирусом» без закрытых помещений, без неоплачиваемых отпусков и принятие революционного государственного бюджета позволили нам побить рекорды и превзойти все прогнозы, выведя Государство Израиль на первое место по темпам роста среди западных стран», — написал Либерман в Твиттере.

Курсор ранее писал, что Либерман требует выяснить, использовала ли полиция против него шпионское ПО. Либерман заявил, что в 2012 году комиссар полиции вел себя «хуже преступников» и нарушал многие законы, поэтому мог приказать полиции взломать личный телефон нынешнего министра финансов.

Кроме того, Либерман навестил в тюрьме бывшую коллегу Фаину Киршенбаум. Либерман посетил бывшего члена своей партии Фаину Киршенбаум, которая была осуждена за взяточничество в особо крупных размерах в декабре прошлого года.

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