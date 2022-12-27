Израиль доберется до каждого террориста — Лапид

Уходящий премьер-министр прокомментировал поимку террориста, который в прошлом месяце осуществил двойной теракт в Иерусалиме.

Премьер-министр Яир Лапид похвалил действия израильской полиции, ШАБАКа и ЦАХАЛа за поимку Аслама Фароша, террориста, который в прошлом месяце осуществил двойной теракт в Иерусалиме.

Об этом сообщает пресс-служба уходящего главы правительства Израиля.

По словам Лапида, в результате разведывательной работы и тщательного расследования силы безопасности задержали «презренного террориста, который осуществил двойной взрыв в Иерусалиме».

«Я внимательно следил за ходом расследования и был в курсе его деталей. Я благодарю ШАБАК, израильскую полицию, Армию обороны Израиля и все силы безопасности с успешным завершением операции, которая привела к поимке террориста», — отметил Лапид.

Он добавил, что «Израиль доберется до каждого террориста, нападающего на наших граждан, и будет судить его по всей строгости закона».

По словам уходящего премьер-министра, борьба с терроризмом ведется круглосуточно. Так, в ходе расследования был арестован еще один подозреваемый, который не причастен к этому теракту, но планировал совершить другое злодеяние в столице.

«Таким образом, мы сохранили жизни многих людей. Мы продолжим бороться с терроризмом привлекать к ответственности террористов и их пособников. Государство Израиль сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих граждан», — резюмировал Лапид.

Как сообщал Курсор, уходящий премьер-министр Яир Лапид поддал критике шестое правительство Нетаньяху, которое, как ожидается, будет приведено к присяге в четверг, 29 декабря.

В частности, по словам Лапида «то, что мы наблюдаем в последние дни, — это не коалиционные переговоры, а мародерство».

«Разграбление государственного бюджета, разграбление демократических ценностей. Грабеж, который унижает нас перед всем миром. … Это уже не политическая борьба. Это борьба за душу Государства Израиль как еврейского государства, как демократического государства, как здравомыслящего государства», — сказал уходящий премьер.

Как информировал Курсор, уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид выступил в начале своего партийного собрания и сделал ряд заявлений по актуальным вопросам.