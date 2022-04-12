Израиль достиг рекорда по продажам оборонных технологий и вооружения

Согласно данным, в 2021 израильская оборонная промышленность увеличила продажи на 33% до $11,3 млрд.

Стало известно, что Израиль достиг исторического рекорда по продажам оборонных технологий и вооружения.

В 2021 израильская оборонная промышленность увеличила продажи на 33% до $11,3 млрд.

Ранее рекордным был итог 2017 года — $9,4 млрд.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

«Курсор» писал, что министерство туризма предлагает авиакомпаниям льготы для полетов в Эйлат. Инициатива предлагает авиационным компаниям получить финансовую поддержку для выполнения рейсов из Европы в аэропорт Рамон в предстоящем зимнем сезоне с надеждой привлечь больше туристов из-за рубежа.

Также мы сообщали, что израильские города подписали соглашение на 500 миллионов шекелей для финансирования обновления инфраструктуры. Министерство жилищного строительства подписало с мэрами городов соглашение о выделении средств на развитие инфраструктуры. К инициативе присоединились 12 городов.