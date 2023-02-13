Израиль движется к отмене размежевания 2005 года, начиная с Иудеи и Самарии

Израиль сделал свой первый небольшой шаг к отмене размежевания 2005 года, когда министры одобрили закон, который проложил бы путь к восстановлению четырех поселений в северной Самарии.

«История была сделана сегодня», — с энтузиазмом заявил региональный совет Самарии после того, как министерский законодательный комитет проголосовал за законопроект, который, хотя и относится исключительно к северной Самарии, рассматривается как символ общего вывода войск из Газы, в ходе которого было эвакуировано 21 поселение.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Правые политики на протяжении многих лет настаивали на продвижении такого законодательства, в том числе шесть неудачных попыток в Законодательном комитете, где для принятия законопроекта требуется одобрение премьер-министра.

Сейчас дело переходит к предварительному чтению в Кнессете, которое состоится в эту среду. За этим последуют обсуждения в комитете Кнессета и еще три чтения на пленуме, прежде чем законопроект может быть принят в качестве закона.

Речь идет о возможности восстановить четыре разрушенных поселения Хомеш, Са-Нур, Кадим и Ганим, все из которых находятся в районе, настолько изолированном, что они не подпадают под параметры мирного соглашения бывшего президента США Дональда Трампа, которое предлагалось Израилю. распространить суверенитет на 30% территории Иудеи и Самарии. Места этих бывших поселений считаются находящимися в закрытой военной зоне, запрещенной для израильских гражданских лиц. Закон отменит запрет.

«Невозможно описать то волнение, которое возникает, когда исправляется несправедливость, продолжавшаяся годами. Мы ожидаем, что Закон о размежевании 2005 года будет полностью отменен и справедливость восторжествует. Наконец-то увидел «свет в конце туннеля», — сказал глава регионального совета Самарии Йосси Даган, который является одним из самых решительных сторонников законодательства.

Председатель комитета Кнессета по иностранным делам и обороне депутат Юлий Эдельштейн, который был среди небольшой «группы повстанцев» «Ликуда», выступавших против размежевания 2005 года, написал законопроект при поддержке депутата Кнессета от Религиозно-сионистской партии Орит Штрук.

«В принятии законопроекта есть поэтическая справедливость, по крайней мере, в отношении северной Самарии», — сказал Эдельштейн, добавив, что с прагматической точки зрения он не считает, что он предвещает возможное возвращение в Газу.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу находится под давлением США, чтобы те не допустили односторонних шагов в Иудее и Самарии, включая расширение присутствия Израиля в регионе. Но он рискнул и решил удовлетворить членов своей партии и своей коалиции.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.

Также Курсор сообщал о том, что в Израиле должно строиться более 100 тысяч квартир в год. За последние десять месяцев было начато строительство более 72 тысяч квартир, однако такого прироста объемов недостаточно.

Кроме этого, Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме. Проект Гиват-Шакед, который должен включать 700 единиц жилья, подвергся критике за то, что лишает возможности застройки для арабских жителей соседнего Бейт-Сафафа.

Напомним, что Нафтали Беннет исключил 1800 единиц жилья из плана строительства в Иудее и Самарии по требованию администрации Байдена.