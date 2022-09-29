Израиль готовится к саботажу выборов: перечислены угрозы

Израиль ожидает вмешательства в день выборов.

Kan News сообщил, что Израиль ожидает вмешательства в день выборов в виде взлома избирательных участков враждебными странами или группами для сбора личной информации об израильских гражданах и размещения клеветнических изображений на избирательных участках.

К другим существующим угрозам относятся: фишинг на избирательных участках, а также дополнительные средства атаки на уязвимые гражданские объекты.

Ранее депутаты Ликуда заявила, что помешают любому правительству, у которого Ганц будет первым в ротации.

Также «Курсор» сообщал, что Еш Атид подала в ЦИК заявление с претензиями к работе 14 канала.