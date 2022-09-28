Еш Атид подала в ЦИК заявление с претензиями к работе 14 канала

В Центризбирком поступила петиция от министра экономики и министра энергетики о нарушении закона о выборах 14 каналом, который проводит агитацию, имея государственную лицензию.

Партия «Еш Атид» обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии с требованием объявить «14 канал» и его владельцев субъектами, публикующими предвыборную агитацию.

Обращение поступило от министра экономики и промышленности Орны Барбивай и министра энергетики Карин Эльхарар.

Министр экономики прокомментировала: «14 канал использует платформу, предоставленную ему по государственной лицензии, для трансляции предвыборной агитации в пользу партии «Ликуд». Уточняется, что в петиции мы не стремимся влиять на содержание передач, а требуем, чтобы канал сообщал общественности о том, что содержание представляет собой предвыборную агитацию, как того требует закон».

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ отказывается поддержать требования о дисквалификации партий РААМ и Балад. Партия МЕРЕЦ настаивает, чтобы в демократическом голосовании Государства Израиль приняли участие все его части, включая пятую часть населения страны, которую составляют арабские израильтяне.

Также Курсор информировал о том, что глава арабской националистической партии Балад Сами Абу Шахад обвинил премьер-министра Яира Лапида в организации раскола между его партией и двумя другими членами Объединенного списка.

Мы также сообщали ранее, что Шакед рассказала, в каком случае Нетаниягу поможет ее партии «Еврейский дом».

Напомним, наш сайт публиковал, что почти половина израильтян считают, что Нетаниягу вернется на пост премьера — опрос.