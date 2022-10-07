Израиль готовится к войне с Хизбаллой — СМИ

Израиль готовится к возможной конфронтации с «Хизбаллой» после отклонения возросших требований Ливана на переговорах о морской границе в четверг, сообщает The Jerusalem Post.

«Министр обороны Бени Ганц поручил оборонным ведомствам подготовиться к любому сценарию, при котором напряженность на северной арене усилится, включая готовность к обороне и наступлению», — говорится в сообщении ведомства.

Указание было отдано после оценки ситуации начальником штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом. Авив Кохави и другие высокопоставленные военные и военные чиновники. Вскоре после этого Кабинет безопасности уполномочил премьер-министра Яира Лапида, Ганца и заместителя премьер-министра Нафтали Беннета принимать решения в случае эскалации на севере. Ганц предупредил, что Израиль будет защищать свою инфраструктуру независимо от исхода переговоров.

«Если « Хизбалла» попытается нанести ущерб израильской инфраструктуре или суверенитету, военная цена для Ливана и «Хизбаллы» будет очень высокой», — сказал он.

«Лапид отклонил предложенные Ливаном изменения в соглашение о морской границе, разработанное США», -сообщил накануне высокопоставленный дипломатический источник.

Премьер-министр подчеркнул посланнику США по энергетике Амосу Хокштейну, что Израиль больше не пойдет на уступки.

Проект Хохштейна, представленный Израилю и Ливану на прошлой неделе, должен был быть близок к окончательной версии соглашения об урегулировании спора об экономических водах этих стран. Ливан представил свои комментарии по проекту во вторник. Лапид оценил некоторые требования как новые и важные и поручил переговорной группе отклонить их.

«Премьер-министр Лапид ясно дал понять, что не пойдет на компромисс в отношении безопасности и экономических интересов Израиля, даже если это означает, что соглашение не будет заключено в ближайшее время», — сказал источник.

Источник сообщил, что одно из ливанских требований, которое Лапид отклонил, заключалось в том, чтобы Total Energy, французский нефтяной гигант, владеющий лицензией на разработку газового месторождения Кана, выкупила часть резервуара в израильских водах, в то время как предложение, которое Израиль согласился accept заявил, что Total будет платить гонорары Израилю за газ, добытый из его вод.

Еще одним элементом, отвергнутым Лапидом, был отказ Ливана принять «линию буев» в качестве границы. Рассматриваемая линия является препятствием протяженностью 5 км в море от Рош а-Никра, вдоль границы с Ливаном. Правительство утверждало, что линия была уязвима, потому что Израиль установил ее в одностороннем порядке как зону, необходимую ему для свободы действий в целях его безопасности, и соглашение с Ливаном закрепит эту линию в международном праве.

«Даже несмотря на то, что Израиль отвергает эти требования, он будет извлекать газ из буровой установки Кариш в тот момент, когда это станет возможным. Если «Хизбалла» или кто-то другой попытается навредить Каришу или угрожать нам, переговоры по морской линии немедленно прекратятся, и [лидер «Хизбаллы»] Хасан Насралла должен будет объяснить гражданам Ливана, почему у них нет газовой вышки и экономическое будущее», — добавил источник.

Белый дом заявил, что сделка все еще возможна, несмотря на разногласия.

«Специальный президентский координатор Амос Хохштейн продолжает активно работать над завершением переговоров о морских границах. Мы остаемся в тесном контакте с израильтянами и ливанцами. Мы находимся на критической стадии переговоров, и пробелы сократились. Мы по-прежнему привержены достижению решения и считаем, что долговременный компромисс возможен», — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Ранее мы рассказывали, что Лапид отклонил поправки Ливана к газовому соглашению. Переговорная группа получила указания от премьер-министра Яира Лапида, согласно которым нужно отклонить те поправки, которые внесли по инициативе ливанской стороны в согласованный проект соглашения о демаркации ливано-израильской границы в районе газовых месторождений.

Кроме этого, Ганц приказал ЦАХАЛу подготовиться к эскалации на севере Израиля. На фоне переговоров с Ливаном касаемо морской границы министр обороны Бени Ганц приказал Армии обороны Израиля подготовиться к эскалации на севере.

Также стали известны подробности сделки по газовому месторождению Кана с Ливаном.

Напомним, что премьер-министр Ливана оценил договор о морской границе с Израилем.