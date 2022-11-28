Израиль готовится к возмездию Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР

Израиль готовится к тому, что Иран попытается отомстить за ликвидацию своего старшего офицера в Сирии, ответственность за которую Иран возложил на Израиль.

Согласно сообщению Kan 11 News, есть опасения, что Иран намерен отомстить тому, кто несет ответственность за убийство офицера Корпуса стражей исламской революции Дауда Джафари. В похоронах этого офицера участвовали руководители Революционной гвардии, что указывает на его статус и роль в организации.

На прошлой неделе стало известно, что Израиль усилил меры безопасности для высокопоставленных сотрудников службы безопасности, находящихся за границей, с акцентом на бывших высокопоставленных чиновников Моссада. По словам источников, знакомых с этим вопросом, этот шаг вступил в силу несколько недель назад.

Ранее Курсор писал, что Иран намерен отомстить Израилю за убийство главного ракетного эксперта КСИР в Сирии. Сообщается, что полковник Дауд Джафари, связанный с аэрокосмическими силами КСИР, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги недалеко от Дамаска.

Наша редакция писал, что командующий Ираном угрожает похитить и поработить Нетаниягу. Командующий иранским режимом Революционной гвардии в провинции Исфахан заявил в воскресенье, что теократическое государство стремится похитить Биньямина Нетаниягу и доставить его в Исламскую Республику в качестве раба.

Напомним, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране. Заявление было сделано на следующий день после того, как семь человек были убиты в юго-западном городе Изех. Государственные СМИ назвали это «террористической атакой».