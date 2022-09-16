Президент Герцог планирует визит в Бахрейн

На мероприятии по празднованию второй годовщины Авраамовых соглашений Ицхак Герцог заявил о ближайших планах обсудить сотрудничество между странами с руководством Бахрейна.

Президент Ицхак Герцог заявил, что в скором времени намерен посетить Бахрейн.

На приеме, организованном ОАЭ по случаю двухлетия подписания Авраамовых соглашений, когда Иерусалим установил дипломатические отношения с Манамой и Абу-Даби, Герцог заявил: «Я намерен посетить Бахрейн в ближайшие месяцы в качестве гостя Его Величества короля Хамада ибн Исы Аль Халифы, чтобы продолжить совместное изучение новых путей расширения сотрудничества между нашими странами во имя мира, процветания и успеха нашей страны и всего региона».

Мероприятие организовал посол ОАЭ в Израиле Мохаммед Аль Хаджа, и на нем присутствовал министр иностранных дел шейх Абдулла бен Заид аль-Нахайян, который находился с визитом в Израиле во время празднования второй годовщины Авраамовых соглашений, заключенных при посредничестве США.

Это соглашение в 2020 года упорядочило отношения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, к которым позже присоединились правительства Марокко и Судан, но с Хартумом процесс подписания полных дипломатических отношений не завершился.

Герцог выразил оптимизм в отношении того, что с Суданом можно добиться прогресса, рассказав о «взаимном стремлении» к улучшению отношений между странами.

Герцог также добавил, что надеется увидеть подобное соглашение и с палестинцами.

Ранее Курсор писал, что в Чили принесли официальные извинения послу Израиля.

Также напомним, что Израиль не получит поддержки США, если страной будут управлять Бен-Гвир и Смотрич.