Лапид прибыл в Нью-Йорк, где встретится с королем Иордании Абдаллой.

Премьер-министр Яир Лапид прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке перед Генеральной Ассамблеей ООН.

Лапид встретится с королем Иордании Абдаллой II позже сегодня, сообщили в его офисе вскоре после приземления.

Офис Лапида добивался встречи с прошлой недели, поскольку премьер-министр стремится обсудить эскалацию напряженности в Иудее и Самарии.

Ранее Курсор писал, что организация «Нетурей карто» написала сегодня в заявлении для прессы, что «массы антисионистских ортодоксальных евреев проведут демонстрацию 20 сентября в Ziegfeld Ballroom в Нью-Йорке в 17:30 против 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с участием израильского аремьер-министр Яир Лапида, который поддерживает сионистскую преступную армию».

Еще Курсор писал о переговорах по морским границам: как Ливан прореагировал на предложение Израиля. Переговоры с Ливаном стремительно приближаются к финальной точке. По информации ливанских изданий, Бейрут готов принять израильское предложение.