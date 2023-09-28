Израиль и Германия подписали соглашение по поставке Arrow 3 — детали сделки

Израиль и Германия подписали первую часть контракта на поставку оборонной системы Arrow 3.

Израиль и Германия подписали письмо-обязательство продолжить поставку системы противовоздушной обороны Arrow 3 в Германию.

Об этом пишет The Times Of Israel.

Соглашение, подписанное представителями министерств обороны Израиля и Германии, высвободит 560 миллионов евро средств, одобренных парламентом Германии в июне, что приведет к тому, что Израиль начнет производство трех батарей Arrow 3, которые, как ожидается, прибудут на немецкую землю к 2030 году. Представитель министерства обороны Германии отказалось подтвердить количество батарей.

Министр обороны Йоав Галант назвал подписанное соглашение «огромным достижением для оборонной промышленности» сразу после подписания письма-обязательства.

Галант и его немецкий коллега Борис Писториус, которые оба находятся сейчас в министерстве обороны в Берлине и наблюдают за подписанием соглашения, подписали отдельную декларацию, укрепляющую оборонное сотрудничество двух стран.

По словам председателя и генерального директора компании Israel Aerospace Industries Боаза Леви, общая сумма сделки составит около 4 миллиардов евро, что станет крупнейшим в истории оборонным контрактом Израиля.

Для завершения сделки с Arrow будет подписан отдельный контракт после того, как немецкий парламент, как ожидается, одобрит покупку в октябре.

Система Arrow-3 предназначена для уничтожения космических снарядов до их входа в атмосферу Земли, в том числе баллистических ракет и их боеголовок, а также спутников. США, которые помогли разработать систему, одобрили продажу в августе.

Ожидается, что система противоракетной обороны станет частью возглавляемой Германией инициативы «Европейский небесный щит», направленной на усиление противовоздушной обороны континентальной Европы в ответ на российские авиаудары по Украине.

Курсор писал, что Галант выступил со специальным заявлением по случаю Йом-Кипура.