Израиль и Германия заключили соглашение о компенсации семьям жертв резни в Мюнхене

Израиль и Германия объявили о достижении соглашения касаемо компенсации семьями жертв резни на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

В заявлении президента Ицхака Герцога и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера идет речь о том, что они приветствуют тот факт, что незадолго до 50-летия массового убийства израильских спортсменов страны достигли договоренности касаемо «проведения исторического расследования, взятия на себя ответственности и соответствующей компенсации семьям жертв».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы приветствуем результаты обсуждений. Это соглашение не может залечить раны, но оно включает в себя принятие ответственности со стороны Германии и признание ею ужасных страданий жертв, память которых мы будем чтить на следующей неделе, и их близких», – сказано в заявлении.

Отметим, что 5 сентября 1972 года члены террористической палестинской группировки «Черный сентябрь» совершили теракт, жертвами которого стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и двое судей) и один западногерманский полицейский. Семьи жертв обвиняют в Германию в отказе от помощи Израиля, провале спасательной операции и в том, что она не обеспечила безопасность во время Олимпийских игр.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники Google планируют протестовать из-за проекта в Израиле, ибо они имеют пропалестинские взгляды.

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